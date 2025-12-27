O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma multa de 12.750 euros ao FC Porto, na sequência das denúncias de Fábio Veríssimo, face uma alegada tentativa de «pressão» pelos azuis e brancos ao árbitro, no intervalo do encontro.

Recorde-se que o próprio organismo tinha aberto um processo disciplinar aos azuis e brancos, após o árbitro ter acusado o clube de colocar uma televisão no balneário, com imagens em loop de erros de Fábio Veríssimo, durante o período de descanso do referido jogo.

Além disso, o CD condenou o clube a um pagamento de 20.981 euros em multas, na sequência do jogo entre o FC Porto e o Alverca, a contar para a 15.ª jornada da Liga.

A grande fatia da multa deve-se à deflagração e consequente arremesso de engenhos pirotécnicos para o interior do relvado, assim como o mau comportamento dos adeptos, que dirigiram diversos insultos ao árbitro do encontro, João Pinheiro. Além disso, o FC Porto foi multado por ter atrasado em três minutos o reatar do jogo, após o período de descanso no intervalo.

Recorde-se que os azuis e brancos levaram a melhor sobre o Alverca por 3-0, com um «bis» de Borja Sainz e um golo de Alan Varela.