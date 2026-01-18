Após anunciar mais de 30 jogadores desde o verão, o Alverca ficou impedido de inscrever novos atletas por três janelas de transferência.

Segundo a informação divulgada no sítio oficial da FIFA, o clube português sofreu essa sanção a partir de dia 16 de janeiro, sem referir a origem dessa medida.

O Maisfutebol sabe que em causa está uma dívida ao Atlético Mineiro pelo guarda-redes Matheus Mendes, contratado na janela de verão. A SAD já demonstrou vontade de liquidar a verba em questão, mas aguarda documentação do clube vendedor para processar o pagamento.

A imprensa brasileira fala num valor de 250 mil euros por metade do passe do guarda-redes, que apenas jogou três vezes com a camisola do Alverca.

Pelas 17 horas deste domingo, o clube esclareceu a situação por via de um comunicado e garantiu:

«Importa sublinhar que a SAD sempre manifestou total disponibilidade e intenção de cumprir integralmente com as suas obrigações contratuais, encontrando-se apenas condicionada pela ausência dos elementos formais exigidos para a concretização do pagamento. A situação está a ser acompanhada de forma diligente, com confiança de que o processo será regularizado com a maior brevidade possível, assim que a documentação em falta seja recebida.»

Já nesta janela de inverno, o Alverca inscreveu os médios Vasco Moreira e Zakaria Kassary, bem como o avançado Mathis Clairicia.

