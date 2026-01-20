Contratado pelo Alverca esta temporada, Lincoln recordou a passagem pelo Fenerbahçe, um período do qual guarda boas memórias. O médio brasileiro deixou rasgados elogios a Jorge Jesus, no entanto, não poupou nas críticas a José Mourinho, com quem não teve espaço na equipa turca.

«Fui contactado diretamente por Jorge Jesus. Foi um prazer trabalhar com ele. O Jesus é, sem dúvida, o melhor treinador com quem já trabalhei. Ensinou-me a olhar para o futebol de uma forma diferente. Ele é um homem de caráter e fala sempre diretamente com os jogadores. Vive o futebol 24 horas por dia e não é coincidência que seja campeão onde quer que vá. Desejo-lhe sempre todo o sucesso do mundo», disse o jogador de 27 anos, em declarações ao Fanatik.

Após a saída de Jesus do Fenerbahçe, Lincoln foi emprestado ao Red Bull Bragantino e ao Hull City. O brasileiro sentiu que foi «tratado injustamente e com desrespeito».

«Em muitos jogos, dei o meu melhor, mesmo jogando fora da minha posição para ajudar a equipa. Tive uma lesão complicada e, embora esperasse apoio e reconhecimento, não recebi. Não sou um jogador famoso como os outros, mas sempre dei o meu melhor em campo e adorei usar aquela camisola», garantiu.

«Não tive muita comunicação com Ismail Kartal e José Mourinho. Depois de Jorge Jesus sair, havia houve muitos egos. Tanto Ismail Kartal quanto José Mourinho queriam trazer jogadores de confiança e acabaram por não manter nenhum jogador da era Jorge Jesus. Eles não me queriam, nem ao Willian Arão, João Pedro e Luan Peres.»

Lincoln foi ainda mais longe nas críticas a Mourinho e acusou o atual treinador do Benfica de lhe ter faltado à palavra.

«José Mourinho surpreendeu-me. (…) Terminei a temporada no Hull City e esperei ser chamado para o estágio em Portugal. Liguei para o tradutor para falar com Mourinho, mas ele não quis falar comigo. Disse-me para contar tudo o que queria ao diretor desportivo. A equipa estava em Portugal e eu estava em casa, em Portugal, mas ele quis que eu fosse para Istambul e pediu para eu treinar separadamente com o Miha Zajc», contou.

«Foi um homem que não cumpriu a sua palavra comigo. É um treinador que conquistou muitos campeonatos, ninguém pode negar isso. O que posso dizer é que ele mostrou falta de caráter comigo. Para mim, caráter é mais importante na vida do que campeonatos», acrescentou.

Sobre o regresso a Portugal, depois da passagem pelo Santa Clara entre 2019 e 2022, Lincoln confessa estar «feliz».

«É um desafio especial e sempre adorei desafios. O nascimento do meu filho foi um fator importante nesta decisão. Não me arrependo, estou realmente a gostar», rematou.

Titular no Alverca, Lincoln soma dois golos e outras tantas assistências em 17 partidas.