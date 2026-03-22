«Não foi o jogo que desejávamos, mas agora é melhorar e focar no próximo»
Lucas Figueiredo conseguiu retirar pontos positivos apesar da derrota frente ao Sporting
Lucas Figueiredo conseguiu retirar pontos positivos apesar da derrota frente ao Sporting
Lucas Figueiredo, jogador do Alverca, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 4-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:
Análise do jogo
«Sabíamos que o Sporting é muito qualificada. Procurámos pressionar e, em alguns momentos, tivemos oportunidades para marcar golos... Mas é assim: quando eles lá chegaram, marcaram. Não foi o jogo que desejávamos, mas agora é aproveitar a pausa da FIFA para trabalhar, melhorar e focar já no próximo jogo frente ao Rio Ave.»
Matriz do Alverca
«Temos o nosso plano de jogo, que o mister nos transmite, e não abdicamos dele. Temos o nosso padrão de jogo e isso ajuda-nos a melhorar nos treinos, faz-nos evoluir. Mas, infelizmente, hoje aqui não fomos bem-sucedidos. Ainda assim, não faltou empenho ao grupo, nem dedicação. Mas, como eu disse, é virar a página, trabalhar, melhorar e procurar os três pontos contra o Rio Ave.»
Bom resultado com o Rio Ave garante manutenção?
«Vamos já focados nos três pontos. Todos os jogos são importantes para nós, de grande importância. Este, por ser um confronto direto, é um jogo muito importante e isso vai fazer-nos, certamente, dar um esforço extra. E vamos também desfrutar do jogo e dar o nosso melhor.»