Lucas Figueiredo, jogador do Alverca, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 4-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«Sabíamos que o Sporting é muito qualificada. Procurámos pressionar e, em alguns momentos, tivemos oportunidades para marcar golos... Mas é assim: quando eles lá chegaram, marcaram. Não foi o jogo que desejávamos, mas agora é aproveitar a pausa da FIFA para trabalhar, melhorar e focar já no próximo jogo frente ao Rio Ave.»

Matriz do Alverca

«Temos o nosso plano de jogo, que o mister nos transmite, e não abdicamos dele. Temos o nosso padrão de jogo e isso ajuda-nos a melhorar nos treinos, faz-nos evoluir. Mas, infelizmente, hoje aqui não fomos bem-sucedidos. Ainda assim, não faltou empenho ao grupo, nem dedicação. Mas, como eu disse, é virar a página, trabalhar, melhorar e procurar os três pontos contra o Rio Ave.»

Bom resultado com o Rio Ave garante manutenção?

«Vamos já focados nos três pontos. Todos os jogos são importantes para nós, de grande importância. Este, por ser um confronto direto, é um jogo muito importante e isso vai fazer-nos, certamente, dar um esforço extra. E vamos também desfrutar do jogo e dar o nosso melhor.»

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