Lucas Figueiredo, jogador do Alverca, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 4-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«Sabíamos que o Sporting é muito qualificada. Procurámos pressionar e, em alguns momentos, tivemos oportunidades para marcar golos... Mas é assim: quando eles lá chegaram, marcaram. Não foi o jogo que desejávamos, mas agora é aproveitar a pausa da FIFA para trabalhar, melhorar e focar já no próximo jogo frente ao Rio Ave.»