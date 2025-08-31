Declarações do jogador do Alverca, Alex Amorim, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Benfica, em jogo da quarta jornada da Liga portuguesa:

A equipa do Alverca bateu-se bem com o Benfica:

«Prevaleceu a vontade e a garra da nossa equipa. A nossa equipa é jovem, mas mostrou personalidade e coragem. Faltou um bocadinho de sorte. O Benfica é uma equipa de alto nível e, em nossa casa, mostrámos a nossa força. Infelizmente não saímos com um resultado positivo, mas valeu o esforço e o apoio dos nossos adeptos. O projeto está a crescer, o clube passa total confiança para nós. Estamos aí para lutar, a época é longa, acredito que vamos fazer uma grande época.»

Mostrar o que a equipa pode fazer, com as suas ideias:

«É importante, o treinador [ndr: Custódio] diz-nos sempre que temos de ter coragem, ele passa-nos total confiança e foi isso que tentámos mostrar em campo, em cima da grande equipa que é o Benfica.»

«É muito gratificante um jogador desse nível, como o Vini, estar aqui a prestigiar-nos. Estou muito grato por ter a oportunidade de vestir esta camisola e é o Alverca, acima de tudo. Ele dá apoio, está sempre a mandar vídeos, a mostrar apoio e estamos aqui para trabalhar e manter.»