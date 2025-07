O Alverca anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Cédric Nuozzi.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema recém-promovido à Liga confirmou a chegada do jovem médio de 19 anos, proveniente do Genk. Internacional pelas camadas jovens da Bélgica, Cédri Nuozzi somou quatro golos e duas assistências em 18 jogos pela equipa B do emblema belga na última temporada.