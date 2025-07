Tiago Leite é o mais recente reforço do Alverca. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pelo clube que subiu à Liga.

«É um orgulho representar este emblema cheio de história, especialmente neste regresso à primeira divisão», afirmou o jogador, citados pelos meios de comunicação dos ribatejanos.

Tiago Leite foi o melhor marcador da última edição da Liga 3, com 17 golos em 31 jogos, ao serviço do Fafe. O avançado de 24 anos esteve muito perto do Estrela da Amadora, mas acabou por assinar pelo Alverca.

Formado no Fafe, Moreirense e Vitória de Guimarães, Tiago Leite também passou por Gil Vicente (sub-23), Pedras Salgadas, Berço e Anadia.

Está assim confirmado o primeiro reforço para a equipa de Custódio Castro.