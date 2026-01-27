Liga
OFICIAL: Alverca devolve Gonçalo Esteves à Udinese
Lateral-direito ex-FC Porto e Sporting fez apenas sete jogos na primeira metade da época
O Alverca anunciou, esta terça-feira, a saída do lateral-direito Gonçalo Esteves.
O jogador de 21 anos, que estava emprestado pela Udinese, deixa o emblema do Ribatejo ao fim de apenas sete jogos (um golo).
Segundo a imprensa internacional, Gonçalo Esteves deverá prosseguir a carreira com uma transferência em definitivo para o Catanzaro, oitavo classificado da segunda divisão italiana.
Além de FC Porto e Sporting, recorde-se, o lateral-direito também já passou pelos neerlandeses do AZ Alkmaar e pelos suíços do Yverdon.
