O Alverca anunciou, esta terça-feira, a saída do lateral-direito Gonçalo Esteves.

O jogador de 21 anos, que estava emprestado pela Udinese, deixa o emblema do Ribatejo ao fim de apenas sete jogos (um golo).

Segundo a imprensa internacional, Gonçalo Esteves deverá prosseguir a carreira com uma transferência em definitivo para o Catanzaro, oitavo classificado da segunda divisão italiana.

Além de FC Porto e Sporting, recorde-se, o lateral-direito também já passou pelos neerlandeses do AZ Alkmaar e pelos suíços do Yverdon.