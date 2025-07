O Alverca oficializou, esta terça-feira, a contratação de Davy Gui.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube anunciou a chegada do jovem médio de 19 anos, que recentemente terminou o contrato que o ligava ao Dijon. Na última temporada realizou 10 jogos pela equipa principal do emblema francês, que atua na terceira divisão do país.

«Chego a um clube que representa uma cidade numa Liga muito competitiva. Isso cria uma união muito forte com os adeptos e com a comunidade. É um grande passo na minha carreira», afirmou.