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Há 23 min
OFICIAL: Alverca reforça meio-campo com jovem de 20 anos
Lucca Giuntini deixa o Mirandela e ruma ao principal escalão do futebol português
DIM
Lucca Giuntini deixa o Mirandela e ruma ao principal escalão do futebol português
DIM
Lucca Giuntini é o segundo reforço do Alverca para a temporada de 2026/27.
Através de um comunicado, o clube confirmou a chegada do jovem médio de 20 anos, que na última temporada fez três golos e uma assistência pela equipa principal do Mirandela. Com dupla nacionalidade (Brasil e Itália), o jogador fez formação no Almería, tendo representado os sub-19 da equipa espanhola.
«Fico feliz por integrar um projeto tão ambicioso como o do FC Alverca. É uma grande oportunidade. Posso prometer aos adeptos que sempre darei o meu melhor com esta camisola», afirma.
Meio-campo reforçado 🪄— FC Alverca (@FCAlverca) May 28, 2026
Lucca Giuntini, italo-brasileiro, juntou-se à família Alverquense 🫂 pic.twitter.com/OXWqwFg5Kg
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TAGS: Liga Alverca Lucca Giuntini Oficial Mercado
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