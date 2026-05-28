Lucca Giuntini é o segundo reforço do Alverca para a temporada de 2026/27.

Através de um comunicado, o clube confirmou a chegada do jovem médio de 20 anos, que na última temporada fez três golos e uma assistência pela equipa principal do Mirandela. Com dupla nacionalidade (Brasil e Itália), o jogador fez formação no Almería, tendo representado os sub-19 da equipa espanhola.

«Fico feliz por integrar um projeto tão ambicioso como o do FC Alverca. É uma grande oportunidade. Posso prometer aos adeptos que sempre darei o meu melhor com esta camisola», afirma.