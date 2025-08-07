Sergi Gómez, defesa-central espanhol, é o mais recente reforço do Alverca, anunciou o emblema ribatejano.

O jogador de 33 anos vai ter a primeira experiência fora de Espanha. Formado no Barcelona e com quase quatro dezenas de internacionalizações pelas seleções jovens de Espanha, passou ainda por Celta de Vigo, Sevilha e Espanhol.

O central tem mais de 230 jogos no principal escalão do futebol do país vizinho. Na última temporada, participou em 14 partidas ao serviço do Espanhol.

Sergi Gómez conta com uma Liga Europa (ao serviço do Sevilha), uma Supertaça de Espanha e um Campeonato Europeu de Sub-19 no palmarés.