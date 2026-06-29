Sérgio Ferreira foi apresentado, esta segunda-feira, como novo treinador do Alverca, confirmando-se o cenário noticiado pelo Maisfutebol.

O técnico campeão sub-19 pelo FC Porto na época passada sucede a Custódio, cuja saída só foi oficializada no domingo.

Sérgio Ferreira, de 38 anos, liderou o FC Porto à conquista do campeonato nacional de juniores, com 28 vitórias em 36 jogos. De resto, traz consigo Silvestre Varela na equipa técnica.

O treinador portuense estava ao leme dos sub-19 dos dragões desde 2024. Antes, foi adjunto de Carlos Carvalhal entre 2020 e 2024, passando por Sp. Braga, Celta de Vigo, Al Wahda e Olympiakos.