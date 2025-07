O Alverca anunciou a contratação de Tomás Mendes.

O médio-centro espanhol de 20 anos reforça o emblema ribatejano por empréstimo do Alavés.

Natural de Almería, município do sul de Espanha, Tomás Mendes rumou em 2018/19 ao emblema do País Basco, no qual completou a formação como futebolista e teve a estreia na equipa principal, então na Liga espanhola, em 2021/22. Na época passada esteve ao serviço da equipa B do Alavés.

Recém-promovido à Liga, o Alverca tem sido uma das equipas mais ativas neste mercado de transferências em Portugal. Tomás Mendes é o 11.º reforço da equipa orientada por Custódio.