César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo por 4-0 sobre o Alverca, para a nona jornada da Liga:

Noite quase perfeita

«Não diria perfeita, porque ficámos a menos um — perdemos o Luís [Esteves] para o próximo jogo. Agora sim, acho que fizemos um grande jogo, demos uma grande resposta. Era muito importante para nós darmos uma resposta forte, afirmativa, com qualidade; voltarmos à nossa melhor versão, voltarmos a ser uma equipa competitiva, voltarmos a trabalhar como equipa — com bola e sem bola — e acho que foi isso que se viu. Eu tinha-lhes dito, antes do jogo, que cair qualquer um pode cair, que pode acontecer um deslize, pode acontecer um mau jogo, mas a forma como reagimos é que fica marcada, é que define as grandes equipas e os grandes jogadores. E eles hoje deram uma resposta de uma grande equipa, de grandes jogadores que eu tenho. Mérito para eles, grande trabalho da parte deles, e acho que é uma vitória totalmente justa da nossa parte.»

Momentos certos para marcar

«Foi importante, mas já não é a primeira vez que entramos bem. Em Viseu também fizemos um bom jogo logo nos primeiros minutos, só que depois as coisas acabaram por não correr bem na mesma. Mas é importante entrar forte — nós sabemos que as entradas nos jogos e as partes finais da primeira parte são momentos cruciais. Estávamos ali a tentar gerir também, mas estivemos sempre muito bem. Acabámos por fazer o segundo golo e, ao intervalo, corrigimos duas ou três situações defensivas para acertar a nossa pressão, para estarmos mais equilibrados, no sentido de, quando o Alverca basculava a bola de um lado para o outro — o que nos estava a causar alguma fricção ali — conseguirmos ajustar melhor. Entretanto, avisei-os que o 2-0 é um resultado perigoso no futebol. E eles entraram outra vez fortes, fizemos o terceiro golo e depois instalámo-nos completamente no jogo, com muita qualidade. Toda a gente que entrou, entrou forte, entrou dentro do que era preciso, do que a equipa necessitava para acrescentar. Mesmo depois, a jogar com menos um, quem entrou trouxe as características ideais para mantermos a estrutura, para voltarmos a ter a baliza resguardada, que era importante para nós. Mesmo com menos um, conseguimos estar em cima deles, conseguimos criar oportunidades de golo — lembro-me de uma ou outra em que podíamos ter feito mais um. Por isso, acho que foi um grande jogo da minha equipa. Parabéns aos meus jogadores: acreditaram no processo, acreditaram na estratégia, no plano que tínhamos. Mesmo com menos um, soubemos sofrer, soubemos estar organizados e, ainda assim, aproveitar as oportunidades. Acho que as melhores oportunidades foram nossas. Ou seja, foi um jogo em que, durante os 90 minutos, 11 contra 11 e mesmo 10 contra 11, a minha equipa foi sempre muito competitiva e competente.»

Pablo na seleção

«Eu, por mim, acho muito bem, sinceramente. É um jogador que nasceu cá, está cá há muitos anos, tem demonstrado uma qualidade fantástica. Mas, sobretudo — e eu sei que nós, nos avançados, temos sempre a tendência de olhar para os golos — ele trabalha muito sem bola, é muito importante na primeira fase de pressão, é um jogador que trabalha mesmo, mesmo, mesmo muito. É muito importante para nós nesse sentido também. À semelhança do [Gustavo] Varela, que hoje, mais uma vez, entrou muito bem. Infelizmente depois com a expulsão, teve de se sacrificar um pouco, mas entrou fantasticamente bem. Tem aproveitado todos os minutos, tem ajudado, tem feito golos também. Por isso, estou muito satisfeito com os meus dois avançados. Acho que, na idade deles, são os dois melhores avançados do campeonato. A Seleção só teria a ganhar se os dois fossem convocados e utilizados.»

Agradecimento aos adeptos

«Antes de terminar a conferência, queria agradecer aos adeptos. Estamos longe de Barcelos e eles vieram mais uma vez, acreditaram na equipa, acreditaram no trabalho que estamos a fazer. Veio também toda a estrutura, os departamentos do clube, todos a apoiar. Temos um ambiente fantástico, um ambiente positivo, toda a gente a torcer para o mesmo lado. Acompanharam a equipa, acreditam, e é este ambiente que nos faz — a nós, enquanto equipa técnica e enquanto jogadores — sentirmo-nos bem, porque não nos falta nada. Essa malta que está por trás e faz um trabalho invisível também é muito importante neste arranque de campeonato, pela forma como estamos a trabalhar. Temos todas as condições para vencer, para trabalhar bem, para continuarmos neste caminho. Quando estamos todos alinhados, tudo é muito mais fácil, e é isso que acontece em todo o clube, o que é fantástico.»