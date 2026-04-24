«Permanência? Sensação é muito boa, trabalhámos para este objetivo»
Ricardo Sousa destaca exibição coletiva do Alverca frente ao Arouca, no jogo que garantiu a permanência na Liga
Ricardo Sousa, treinador adjunto de Custódio, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Alverca sobre o Arouca por 2-1, no arranque da 31.ª jornada da Liga:
Sensação de ficar na Liga?
«A sensação é muito boa, trabalhámos muito para atingir este objetivo. Tivemos de formar e construir uma equipa, com alguns jogadores jovens. No geral foi muito bom atingir este objetivo e merecemos este momento.»
Chave para a equipa técnica totalmente nova?
«Acho que não há um ponto único, é um conjunto de vários fatores. É uma equipa e um grupo que sempre teve disponível para trabalhar. A direção soube escolher as pessoas certas, os jogadores e nós enquanto equipa técnica.»
Importância de Marezi para a vitória
«O que procuramos com a entrada dos jogadores é que possam acrescentar e ter influência. Hoje correu bem e o Marezi ajudou a equipa a mais uma vitória. O Chiquinho teve mais uma boa exibição, mas devemos destacar a equipa como um todo. Jogámos contra uma muito boa equipa do Arouca, que chega na melhor fase da época, assim como nós, e é importante destacar o esforço da equipa.»