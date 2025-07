O Alverca continua a preparar o regresso à Liga. O clube do Ribatejo realizou dois jogos particulares neste sábado, no âmbito de um estágio em Guimarães, e ganhou ambos os desafios.

No período da manhã, a equipa orientada por Custódio Castro venceu o Leixões por 1-0. Marezi, recentemente contratado ao Almería por empréstimo, foi o autor do golo frente à equipa que milita na II Liga.

Já à tarde, no segundo jogo do dia, o Alverca bateu o Braga B, da Liga 3, por 1-0. Desta vez foi o reforço Junior Mendes, contratado em definitivo ao Guingamp, o autor do golo.

O próximo jogo de preparação do Alverca está marcado para a próxima quarta-feira, frente ao Fafe.