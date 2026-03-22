Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Alverca por 4-1, na 27.ª jornada da Liga:

Mourinho disse que não queria o Sporting a ganhar a Champions...

«É uma opinião sincera do mister e respeito. Sou português acima de tudo e quero sempre que os portugueses ganhem.»

Análise à vitória sobre o Alverca

«Acho que nos 90 minutos fomos melhores, entrámos bem na primeira parte e chegámos ao golo. Depois disso entrámos num jogo de adormecimento, controlado é certo, mas que nos podia expor em algum momento. A segunda parte foi totalmente diferente, ajustámos um ou outro comportamento para ter bola e fugir às referências individuais do Alverca. A equipa muito dinâmica e com energia muito diferente da primeira parte, não baixámos as linhas, tivemos algum risco e deixámos algumas vezes homem para homem. Uma segunda parte muito boa da nossa parte, com e sem bola.»

Marca «redonda» de 50 vitórias no Sporting...

«Fico feliz, é mais um marco no nosso caminho, marca um caminho no Sporting muito bom. Temos feito um grande trabalho. Tudo o que é qualidade de jogo e dados assim o demonstra, mais do que os 50 jogos.»