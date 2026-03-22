Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Alverca por 4-1, na 27.ª jornada da Liga:

Vai estar atento ao Sp. Braga-FC Porto?

«Estou ansioso para jantar e estar com a minha família, para relaxar um pouco. Estamos focados em nós, é o que importa. Não estamos focados nos nossos adversários diretos, seja a frente ou atrás. A equipa deu essa resposta clara em campo, o único foco está em nós e no que podemos fazer. Agora vão para as seleções e nós vamos respirar um bocadinho.»

Suárez diz não haver penálti e vê cartão amarelo...

«Não sei, agora há o cartão branco, acho que era exigível. Tem de perguntar ao árbitro ou ao VAR, é uma situação estranha.»

Lesão de Nuno Santos e tempo de paragem

«É apenas muscular. Esteve 15 meses parado e corre estes riscos. Eu costumo dizer que quando se volta, o corpo vai chiar em alguns sítios de vez em quando. Vai ser avaliado nos próximos dias.»

Desgaste da equipa após 120 minutos com o Bodo/Glimt

«Jogámos ao quinto dia, é natural e sentiu-se na primeira parte a ação corporal na equipa que a energia não era a mesma. Tentámos ser pressionantes desde início, até porque mais do que recuperar a parte física, era recuperar a mental do jogo do Bodo. Havia um misto de jogadores que tinham feito 120 e outros 70, jogámos ao quinto dia e não era desculpa a parte física. Era conseguir ligá-los à exigência do jogo, depois de um grande jogo e que marcou a semana.»