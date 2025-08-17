Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Sp. Braga, por 3-0, na segunda jornada da Liga:

[As primeiras oportunidades falhadas deitaram abaixo o ânimo da equipa?]

«Não acho que tenha deitado abaixo o ânimo, até por aquilo que acabámos por ver na segunda parte. Uma equipa que continuou à procura de tentar fazer o golo, de relançar o jogo e tentar ver o que acontecia. Eles continuaram sempre a tentar e a atacar o que nós achávamos que eram algumas fragilidades no Sp. Braga. É um facto que depois de termos duas oportunidades claras, entrarmos muito bem no jogo e de repente sofrer dois golos quase seguidos, acabámos por limitar um pouco o que era a lutar pelos resultados que queríamos... resultados que dessem acesso a pontos.»

[Ambiente no jogo e regresso da cidade de Alverca à Liga]

«Os adeptos estiveram excelentes num estádio renovado e são os verdadeiros vitoriosos da noite. Acabámos por não conseguir o que queríamos, mas acho que tentámos. Acho que podemos ter alguns apontamentos positivos, como olhar para esta equipa na tentativa e criação daquilo que foram oportunidades de golo. Mas é impossível ficar satisfeito com este resultado. Não iríamos ficar satisfeitos com qualquer resultado que não fosse a conquista de pontos. Fosse como fosse o jogo.»

[Eficácia do Sp. Braga e ineficácia do Alverca?]

«Claramente. Tem tudo a ver com aquilo que nós não aproveitamos e o Sp. Braga aproveitou. Especialmente na primeira parte. Foram claramente eficazes e quando jogamos contra jogadores de outro nível, eles vão marcar nas oportunidades que tiverem. Analisei sete jogos do Sp.Braga, com alguns amigáveis, e nenhuma equipa teve tantas oportunidades como o Alverca.»

[Chegada de Chissumba e construção do plantel para 2025/26]

«Não costumo particularizar, mas de forma geral vamos à procura de tornar o grupo muito competitivo. Temos muitas nacionalidades, alguns jogadores que ainda não tinham participado em jogos de primeira divisão. Fomos à procura de competitividade para essa posição na esquerda, só tínhamos o Isaac (James) e agora estamos fechados. Temos dois bons jogadores que podem lutar pela posição ao longo da época.»

«Sabíamos do desafio que tínhamos em mãos. Sabíamos que o início ia ser difícil, mas sabíamos da capacidade de crescermos ao longo da época. Acredito muito na resposta que vamos ter na Reboleira.»