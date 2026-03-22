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Há 30 min
Sporting: azar bate à porta de Nuno Santos que volta a sair lesionado
Lateral foi substituído aos 27 minutos do jogo com o Alverca
GP
Lateral foi substituído aos 27 minutos do jogo com o Alverca
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Depois de voltar à titularidade pela primeira vez desde que se lesionou gravemente em 2024, o azar voltou a bater à porta de Nuno Santos.
No encontro com o Alverca, deste domingo, o lateral esquerdo do Sporting dividiu um lance com Lucas Figueiredo e ficou agarrado à coxa esquerda.
O jogador de 31 anos acabou mesmo por sair do campo, em lágrimas, e foi substituído por Vagiannidis aos 27 minutos.
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TAGS: Liga Alverca Sporting Nuno Santos Lesao
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