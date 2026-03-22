Depois de voltar à titularidade pela primeira vez desde que se lesionou gravemente em 2024, o azar voltou a bater à porta de Nuno Santos.

No encontro com o Alverca, deste domingo, o lateral esquerdo do Sporting dividiu um lance com Lucas Figueiredo e ficou agarrado à coxa esquerda.

O jogador de 31 anos acabou mesmo por sair do campo, em lágrimas, e foi substituído por Vagiannidis aos 27 minutos.

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