O Alverca desloca-se a Braga, para a 19.ª jornada da Liga, num jogo especial para Custódio Castro, que reencontra um clube e um estádio onde deixou marca enquanto jogador e treinador. Ainda assim, o técnico deixou claro que a vertente emocional ficará em segundo plano, garantindo uma equipa ambiciosa e focada na luta pelos três pontos.

Um regresso com significado

«Regresso a um clube e a um estádio que conheço muito bem, mas temos a ambição de sermos uma equipa competitiva e que possa lutar pelos três pontos».

Um adversário forte num estádio exigente

«Vamos jogar contra uma boa equipa, com bons jogadores, que investiu bastante no plantel, e num estádio difícil».

Identidade mantida, seja em que campo for

«O Alverca tenta sempre lutar pelos três pontos em qualquer campo. Vamos com a nossa identidade. É importante sermos muito competentes individual e coletivamente para podermos lutar pela vitória».