Na antevisão ao jogo da jornada inaugural da Liga, o treinador do Alverca, Custódio Castro, confessou que espera encontrar um Moreirense «competente» e realçou a dificuldade de jogar em Moreira de Cónegos.

«Tradicionalmente é um campo difícil para todas as equipas. Esperamos uma equipa competente, mas foi nesse sentido a nossa preparação. Dar maturidade de jogo e vamos em busca de nos tornarmos cada vez mais competitivos», afirmou o técnico de 42 anos.

Custódio elogiou o Moreirense de Vasco Botelho da Costa, ex-treinador do Alverca. «É uma equipa bem treinada pelo Vasco, que fez um excelente trabalho aqui no Alverca. Manteve uma base muito boa de jogadores. Se olharmos para o Schettine, o Benny, o Alanzinho, que para mim é um dos bons jogadores do campeonato. É uma base forte com o Marcelo, estes três da frente acabaram por ter participação em 19 golos na época passada, ou seja, há alguma maturidade da equipa.»

O Alverca apresentou 28 novos jogadores e manteve apenas um da temporada passada. Ainda assim, Custódio Castro realçou a «boa pré-época da equipa» e abordou a integração os novos reforços.

«Tivemos de fazer sentir aos novos jogadores, de várias nacionalidades e culturas, o que é o campeonato português e um clube que subiu consecutivamente de divisão em duas épocas. Sentimos que estamos no caminho certo».

A partida entre o Moreirense e o Alverca está marcada para a 20h30 do próximo domingo e terá transmissão em direto no canal V+ e no site do Maisfutebol, além do habitual acompanhamento AO MINUTO.