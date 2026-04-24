Vasco Seabra: «Alverca? Mérito é de quem ganha, há que seguir em frente»
Técnico do Arouca fala sobre a importância de Trezza e destaca as dificuldades da equipa na chegada ao último terço
Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Arouca frente ao Alverca por 2-1, no arranque da 31.ª jornada da Liga:
Análise à derrota frente ao Alverca
«Creio que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, com capacidade para criação de ocasiões de golo. Na primeira temos duas oportunidades claras para fazer golo, mas acabamos por sofrer em contragolpe do Alverca. Dominámos a partir daí e criámos muitas dificuldades, empurrámos a Alverca para trás do meio-campo. Uma equipa muito capaz no processo defensivo, com uma linha de cinco e outra de quatro, conseguimos envolver muitos jogadores e creio que fizemos vários posicionamentos difíceis.»
Dificuldades em chegar ao último terço...
«Faltou-nos alguma chegada no último terço. Foi isso que pedimos para segunda parte. Temos a oportunidade do Trezza logo a abrir e na melhor chance do Alverca, acaba por fazer o 2-1. O Alverca sempre difícil de contrariar nas transições, com jogadores muito rápidos na frente. Creio que fomos competentes durante o jogo, mas o mérito é de quem ganha, ainda sabendo que podíamos ter saído com mais pontos. Temos de olhar para os próximos três jogos com muita vontade de fazer os nove pontos.»
Entrada do Trezza e importância para a segunda parte do Arouca
«Creio que foi a melhor entrada do Trezza desde que ficou disponível novamente. Gosto muito dele, quando chegámos ele não tinha esta influência e é um jogador que gostamos muito. O Trezza teve de esperar pela oportunidade, ele entrou bem e muito saudável. É sinal de que está comprometido com a equipa.»