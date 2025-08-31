VÍDEO: Vinicius Jr., coproprietário do Alverca, assiste ao duelo com Benfica
Extremo do Real Madrid acedeu aos pedidos de fotografias
Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid e vencedor do prémio The Best em 2024, está presente no Estádio do Alverca neste domingo em duelo da primeira Liga. O Benfica deslocou-se ao reduto dos ribatejanos em duelo da quarta jornada do campeonato.
Antes do jogo começar, as câmaras de televisão captaram a presença de Vinicius nas bancadas, acedendo aos pedidos de fotografias de jovens adeptos.
O extremo brasileiro é coproprietário do Alverca desde fevereiro deste ano, quando a equipa disputava ainda a II Liga. Está ligado a um grupo de investidores brasileiros que completou a compra do clube por um negócio a rondar os oito milhões de euros.
Além dele, o reforço Heorhiy Sudakov, anunciado neste sábado, também assiste in loco este jogo. Acompanhe o duelo AO VIVO com o Maisfutebol.
Vinícius Júnior na bancada para assistir ao FC Alverca x SL Benfica #sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCAlverca #SLBenfica pic.twitter.com/AV51QXEhiO— sport tv (@sporttvportugal) August 31, 2025