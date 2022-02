O clássico entre FC Porto e Sporting desta sexta-feira provocou cinco baixas por castigo nos leões para o encontro com o Estoril e duas nos dragões para o encontro com o Moreirense, ambos da 23.ª jornada da I Liga.

João Palhinha, Bruno Tabata, Sebastián Coates, Ricardo Esgaio e Nuno Santos não vão ser opções para Ruben Amorim para o encontro com o Estoril. Palhinha e Tabata foram expulsos após o apito final, entre a confusão generalizada no relvado do Estádio do Dragão.

Antes, em jogo, Esgaio viu, aos 45 minutos, o quinto cartão amarelo na Liga, assim como viu Nuno Santos já na segunda parte, ao minuto 63: ambos cumprem assim a série de cinco amarelos. Já no caso de Coates, o uruguaio foi expulso, aos 49 minutos, na sequência do segundo amarelo (viu o primeiro aos 27 minutos).

No FC Porto, Pepe e Marchesín também foram expulsos após o apito final e falham o encontro dos azuis e brancos contra o Moreirense.

Nessa mesma confusão, elementos de colete azul agrediram o futebolista brasileiro do Sporting, Matheus Reis.

FC Porto e Sporting empataram na noite desta sexta-feira (2-2), em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Com este resultado, a equipa comandada por Sérgio Conceição segue líder, agora com 60 pontos. Continua com mais seis do que o Sporting, que é segundo classificado, com 54 pontos.