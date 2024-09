Declarações de Ruben Amorim em conferência de imprensa posterior à vitória sobre o AVS, por 3-0, neste domingo:

[Qual o papel de Ricardo Esgaio na equipa]



«O Esgaio só joga mais como defesa lateral. Dá o máximo, fora do campo é muito importante. [Jogar] depende das características do jogo depende dele. Ele vai ter um papel como todos os outros.»

[Harder e Gyokeres podem jogar ao mesmo tempo]

«Não perco tempo a pensar que seja um desafio. Vejo os jogadores disponíveis e transformar as rotinas para cada jogo. Se ele tiver que jogar sozinho, vai jogar. Se precisarmos de dois homens na profundidade contra blocos baixos, vão jogar. Se jogar só um, mesmo que as pessoas queiram que joguem os dois, joga só um. Interessa é ganhar o jogo.»

[Três jovens chamados porque razão]

«O Miguel é central do lado esquerdo e nós nao temos muitos. O Bruno [Ramos] não foi a nenhuma seleção na última paragem e jogou na nossa equipa. É muito rapido, apesar de não estar a ser titular na equipa B, porque nota-se na sua forma de jogar que ainda lhe falta alguma coisa. Gostei muito, é muito forte e rápdio. No treino, muitas vezes apanha o Viktor e isso não é fácil. Muito forte no um para um. Sem bola acho que tem as características perfeitas para jogar numa defesa subida. O [João] Simões tem jogado na ala mas é medio-centro. Gosto de vê-lo a médio-centro, é muito resistente. São jogadores em quem nós acreditamos.»

[Jogadores do corredor esquerdo foram diferentes do habitual]



«O Maxi joga muitas vezes por dentro. Tivemos algumas duvidas em utilizá-lo por dentro porque não quero confundi-lo, tem poucos treinos. Aquela posição em que jogou hoje é aquela em que joga mais na Seleção. O Matheus Reis jogou porque não tinhamos mais nenhum e tem uma ligação difrente com o Nuno Santos, desde o Rio Ave. Faltou-nos o jogador que mais difícil é replicar na equipa. O Pote é um jogador especial. É extremo e médio ao mesmo tempo. É rápido, é forte e faz golos. É um grande desafio para esta equipa jogar sem o Pote. Talvez lhe esteja a dar demasiada moral [risos]»