Declarações de Ruben Amorim em conferência de imprensa posterior à vitória sobre o AVS, por 3-0, neste domingo:

[Comentário à exibição de Harder e ao jogo em geral]



«O Conrad fez um bom jogo mas ainda está a 50% do que pode fazer. Nota-se muito na fluidez do jogo. Tentámos que o Dani descaísse mais um pouco para a esquerda para ele não cair tanto. Tem características diferentes do Paulinho. Marcar e assistir é muito bom e o ambiente no estádio foi muito bom, ele viveu um sonho. Amanhã acabou e temos de pensar no próximo jogo. Com esta mudança tática perde-se alguma fluidez, o Dani gosta mais de jogar por dentro, faltou-nos um pé direito para combinar com o Nuno Santos. Fomos fortes na reação à perda da bola, fomos mais uma vez competentes. Temos ainda de melhorar algumas coisas.»

[O que levou o Sporting a apostar no mercado nórdico]



«Não sou a pessoa indicada. Isso é do Scouting e Hugo Viana. Só dou as características que queremos. A verdade é que eles são cada vez mais limpos tecnicamente, depois têm muita capacidade física, que é muito importante no futebol atual. Eles têm isso. O Morten já jogava num campeonato latino. E volto a dizer, não foi a minha primeira opção da lista e bendita decisão do Scouting, porque está cada vez melhor. É um líder da nossa equipa. O Viktor melhorou muito a capacidade de apoio e ligação aos colegas. Ter tido a cirurgia no fim do ano facilitou muito. O Conrad tem 19 anos, tem muito a melhorar mas muita facilidade em partir para a baliza. Parecia um golo do Viktor [risos]. Tem muita fome, é inteligente. Tivemos alguma sorte, também.»