Além da emoção dentro das quatro linhas, o Sp. Braga-Sporting foi vivido de forma intensa também nos camarotes da Pedreira.

Parte da comitiva do Sporting foi colocada num camarote junto àquele que era ocupado pela televisão dos arsenalistas, tendo havido alguns momentos de tensão.

Além de várias trocas de palavras, segundo foi possível confirmar pelo Maisfutebol, ao intervalo registou-se uma discussão mais acesa entre Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, e António Caldas, comentador do canal de televisão do Sp. Braga, que obrigou à chamada da polícia à zona dos camarotes.

A situação terá ficado escrita nos relatórios tanto dos delegados da Liga como da polícia presente no estádio.

Recorde-se que na conferência de imprensa Ruben Amorim, treinador do Sporting, confirmou que também ele foi chamado à atenção pela polícia por não estar a utilizar máscara.