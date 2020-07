O médio Chico Geraldes falhou o jogo do Sporting diante do Gil Vicente por lesão. O jogador que tinha sido lançado por Rúben Amorim para o lugar de Jovane, ao intervalo do jogo com o Belenenses, e que se perspetivava que pudesse ter uma oportunidade a titular diante da equipa de Barcelos lesionou-se no treino da véspera da parida, conforme assumu Amorim, em conferência de imprensa.

«O Chico Geraldes sentiu um dor numa perna no último lance do treino de ontem [terça-feira]. Tentámos, mas não estava a 100 por cento. E agora há pouco tempo para recuperar, não dá para arriscar», disse.