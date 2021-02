Qualquer semelhança entre o Sporting de Rúben Amorim e os seus antecessores é pura coincidência. Há o emblema, há o estádio, há a instituição e uma enorme massa adepta, mas a equipa de futebol nada tem a ver. Tudo é diferente, para melhor.

Os números são impressionantes. A meio do campeonato, o Sporting 2020/21 lidera com 45 pontos, mais 16 (!) – o equivalente a cinco vitórias e um empate – do que tinha na temporada passada por esta altura.

Os leões têm 36 golos marcados (mais oito) e nove golos sofridos (menos 11). Seja qual for a perspetiva na análise, a conclusão é sempre a mesma: Rúben Amorim e o seu plantel estão a fazer tudo melhor e estão a provar que a competência necessária para ganhar campeonatos não tem de ser um exclusivo dos rivais do Dragão e da Luz.

Por falar na Luz, a situação do Benfica é inversamente proporcional. Em janeiro de 2020, ainda no período pré-calamitoso de Bruno Lage, as águias seguiam com 48 pontos em 17 jornadas. Eram mais 14 (!) – quatro vitórias e dois empates – do que agora, num plantel treinado pelo credenciado Jorge Jesus e com reforços no valor de 100 milhões de euros.

O Sporting com mais 16 pontos, o Benfica com menos 14. A lupa matemática explica assim a diferença enorme (irrecuperável?) entre os vizinhos e históricos rivais da Segunda Circular. Para variar, com os leões a olharem de cima para baixo. As águias apresentam menos 12 golos marcados e mais dez sofridos.

O Paços de Ferreira é a equipa-sensação da Liga 2020/21 (a seguir ao Sporting)

E onde encaixa o FC Porto nesta análise? Os campeões nacionais estão a fazer um campeonato na linha do anterior, apenas com dois pontos a menos – teriam os mesmos 41 se tivessem ganho no Jamor ao Belenenses SAD. Têm mais quatro golos marcados esta época (39) e mais seis sofridos (17).

Nota importante também para o excelente Sp. Braga de Carlos Carvalhal, que tem mais nove pontos na presente campanha, e que na próxima ronda recebe o FC Porto (já no domingo) e tem a possibilidade de saltar para o segundo posto.

É obrigatório mencionar ainda o extraordinário Paços de Ferreira, de Pepa. Acumula mais 15 pontos do que na temporada precedente e está ombro a ombro com o Benfica. Na histórica época de 2012/13, quando Paulo Fonseca deixou os pacenses no terceiro lugar, o Paços tinha 31 - menos três do que agora.



Por incrível que pareça, há uma equipa com uma queda mais violenta do que a do Benfica. O Famalicão perdeu 17 pontos de um ano para o outro. A prova de que fazer, desfazer e voltar a fazer um plantel quase por completo dificilmente pode ser uma boa ideia.



LIGA 2020/21 vs 2019/20 NO FIM DA 1ª VOLTA:

1. Sporting, 45 pontos (+ 16 pontos)

2. FC Porto, 39 pontos (- 2 pontos)

3. Sp. Braga, 36 pontos (+ 9 pontos)

4. Benfica, 34 pontos (- 14 pontos)

5. Paços Ferreira, 34 pontos (+ 15 pontos)

6. Vitória SC, 30 pontos * (+ 8 pontos)

7. Santa Clara, 22 pontos (+ 5 pontos)

8. Moreirense, 21 pontos (+ 3 pontos)

9. Nacional, 18 pontos (II Liga)

10. Tondela, 18 pontos (- 2 pontos)

11. Marítimo, 17 pontos (- 3 pontos)

12. Belenenses SAD, 16 pontos (+ 1 ponto)

13. Rio Ave, 16 pontos (- 9 pontos)

14. Gil Vicente, 16 pontos (- 6 pontos)

15. Portimonense, 15 pontos (+ 1 ponto)

16. Boavista, 14 pontos (- 5 pontos)

17. Famalicão, 14 pontos (- 17 pontos)

18. Farense, 13 pontos * (II Liga)



* Vitória e Farense têm um jogo em atraso. Para efeitos estatísticos, comparámos os pontos conseguidos pelos minhotos à jornada 16 de 2019/20 e 2020/21.