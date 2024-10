O Benfica goleou o Rio Ave por 5-0, no passado domingo, e quebrou o recorde de maior número de remates à baliza desta edição da Liga, de acordo com o ranking do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



As águias conseguiram 14 pontapés enquadrados com a baliza vilacondense, um registo ímpar no campeonato 2024/25. O antigo recorde de maior número de remates à baliza num jogo (13) tinha sido estabelecido pelo Sporting precisamente no último sábado na visita ao terreno do Famalicão.



O FC Porto fecha o pódio da lista de jogos com mais remates à baliza: efetuou 12 na receção... ao Rio Ave.



Refira-se ainda que apenas leões, águias, dragões e Sp. Braga surgem no top dez deste registo.