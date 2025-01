Concluída a primeira volta, Casa Pia e Rio Ave são as duas equipas que mais pontos somaram em relação ao mesmo período da última temporada. Tanto os gansos como os vilacondenses fecharam a 17.ª jornada da Liga com mais cinco pontos.

O Casa Pia, uma das sensações da época, passou de 19 para 24 pontos e é sétimo classificado, ao passo que no fecho da primeira volta da temporada transata ocupava a 10.ª posição. Já o Rio Ave, que promoveu a troca no banco, com Petit a entrar para o lugar de Luís Freire, tem 20 pontos, face aos 16 de 2023/24. Se, na época passada, por esta altura, os rioavistas – com impedimento de inscrição de jogadores – estavam em lugar de play-off de manutenção, desta feita ocupam o (mais tranquilo) 10.º posto.

Também o Gil Vicente demonstrou uma melhoria. Os gilistas ocupam a 11.ª posição e têm mais três pontos (19 contra 16) do que em igual período da época passada, em que eram 15.º

Já o FC Porto, de Vítor Bruno, está melhor do que o FC Porto da última temporada, o de Sérgio Conceição. Os dragões têm mais dois pontos (40 contra 38) do que na época transata e até poderiam ser cinco, não fosse o desaire deste domingo na Choupana, que impediu a subida à liderança isolada.

Nota ainda para o Estoril, que é a outra equipa que apresentou melhor rendimento (mais um ponto).

Do outro lado da moeda, estão Vitória de Guimarães e Boavista, que arrecadaram menos oito pontos cada um. Seguem-se Moreirense e Farense, ambos com menos sete pontos do que em igual período da época passada.

O Benfica também acumula um registo negativo, isto porque apresenta menos quatro pontos do que em 2023/24, um dado que poderia ter sido evitado não fossem as duas derrotas nas últimas duas rondas, diante de Sporting e Sp. Braga.

Entre as equipas que levam menos dois pontos, estão Sporting, Sp. Braga, Famalicão e Estrela da Amadora, enquanto o Arouca tem menos um.

Posto isto, o Rio Ave foi a equipa que mais lugares escalou na tabela, passando de 16.º para 10.º. Já o FC Porto subiu uma posição, enquanto o Sporting segue líder como no ano passado e o Benfica, que é terceiro classificado, caiu um lugar face à última temporada.

Entre os registos negativos, nota para os desempenhos de Farense (oitavo para 17.º) e o Boavista (nono para 18.º e último).

EQUIPA* Diferença para 2023/24 Casa Pia +5 pontos, de 10.º para 7.º Rio Ave +5 pontos, de 16.º para 10.º Gil Vicente +3 pontos, de 15.º para 11.º FC Porto +2 pontos, de 3.º para 2.º Estoril +1 ponto, de 13.º para 12.º Arouca -1 ponto, de 14.º para 16.º Sporting -2 pontos, mantém-se em 1.º Sp. Braga -2 pontos, mantém-se em 4.º E. Amadora -2 pontos, de 11.º para 13.º Famalicão -2 pontos, de 7.º para 9.º Benfica -4 pontos, de 2.º para 3.º Moreirense -7 pontos, de 6.º para 8.º Farense -7 pontos, de 8.º para 17.º V. Guimarães -7 pontos, de 5.º para 6.º Boavista -7 pontos, de 9.º para 18.º

* Sem AVS, Nacional e Santa Clara, que estavam na II Liga em 2023/24

Campeonato perdeu faro de golo

A primeira volta da edição 2024/25 ficou bem aquém do recorde de golos atingidos na última época, quando foram marcos 446 golos. Desta vez, foram apontados 393 tentos nas 17 primeiras jornadas, ou seja, registou-se uma perda de 53 golos.

A média foi de 2,57 golos por jogo, o nono melhor registo em campeonatos a 18 clubes.

Benfica, FC Porto e Sporting ilibam-se de responsabilidades na falta de golos. Os três grandes até marcaram mais do que na época passada: o FC Porto marcou mais 15 golos (40 contra 25), o Sporting mais oito (48 contra 40) e o Benfica mais três (38 contra 35).

Entre os maiores responsáveis, estão Boavista (caiu de 26 para 11), Estoril (31 para 18), Farense (23 para 11), Arouca (23 para 13) e Sp. Braga (40 para 30).

O Famalicão (20 contra 17) e o Casa Pia (19 contra 18) também melhoraram neste capítulo, enquanto Estrela da Amadora (16 golos), AVS (13), Arouca (13), Nacional (13), Farense (11) e Boavista (10) tiveram uma média inferior a um golo por jogo, algo que em 2023/24 só o Vizela (16) protagonizou.

Viktor Gyökeres, o artilheiro

Com 21 golos no fecho da primeira volta, mais dez do que em igual período do ano passado, Viktor Gyökeres é o melhor marcador do campeonato. Na época transata, por esta altura, era segundo, atrás de Simon Banza, do Sp. Braga, autor de 14 golos.