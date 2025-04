Numa altura em que apenas faltam quatro jornadas para o término do Campeonato nacional, são muitas as diferenças pontuais e na classificação em relação à mesma altura da época transata.

Os cinco da frente são os mesmos, apesar de algumas mudanças na classificação. Com 30.º jornadas disputadas na última temporada, o Sporting era líder isolado com 80 pontos, mais sete que o Benfica, na altura com 73 pontos conquistados. Ora, na presente temporada, o Sporting continua na frente do campeonato mas com os mesmos pontos que o Benfica, ambos com 72, o que faz com que os leões tenham menos oito pontos e as águias menos um em relação a 2023/24.

A primeira alteração na classificação vem no terceiro lugar, com o Sp. Braga colocado à frente do FC Porto com 63 e 62 pontos respetivamente. Contudo, na última época, os bracarenses - a única equipa do top-4 que melhorou - tinham menos um ponto e apesar da igualdade pontual com os dragões, que se mantém com a mesma pontuação, estavam no quarto lugar da classificação.

O V. Guimarães fecha o top-5 à 30.ª jornada pela segunda época consecutiva. Os vimaranenses contavam com 57 pontos conquistados nesta altura do campeonato na última época, mas na presente temporada perderam nove pontos em relação ao ano passado, apesar de manterem o quinto lugar. O «vizinho» Moreirense não está melhor, dado que os «cónegos» têm menos oito pontos em relação à última época para além de caírem do sétimo lugar para o décimo posto em 2024/25.

Casa Pia e Estoril são os clubes que mais ganharam em relação à época transata. «Gansos» e «canarinhos» encontram-se com mais nove pontos e, se para o Casa Pia a diferença na classificação pode não ser muita nesta altura do ano [9.º em 2023/24, 8.º em 2024/25], para o Estoril, o nono lugar é uma posição muito mais confortável do que o 14.º posto ocupado à 30.ª jornada da última temporada.

O Famalicão é também das equipas que mais melhorou em relação ao ano passado. Os famalicenses contam com mais sete pontos e estão no sétimo lugar com 43 pontos, em comparação com o oitavo lugar em 2023/24. Ainda no lote de equipas que ganharam pontos, resta o Rio Ave. Os vilacondenses mantêm o 11.º lugar com mais dois pontos, tendo conquistado 33.

Gil Vicente e Estrela perderam 2 e 3 pontos respetivamente, com os gilistas a descerem do 12.º lugar para 14.º, já a formação da Reboleira continua no perigoso 15.º lugar da classificação, o primeiro acima da linha de água, posição que repetia à 30.ª jornada de 2023/24.

No lote das equipas que mais pontos perderam em relação à época transata estão o Boavista [-9] e Farense [-10], ambas na zona de despromoção em 2024/25, estavam em 10.º e 12.º respetivamente. O Arouca que lidera esta classificação pela negativa. Os «lobos» conquistaram menos 11 pontos do que no ano passado tendo passado do sexto lugar para o 12.º.

A classificação e a diferença pontual relativamente à época anterior:

2024/2025:

1.º: Sporting, 72 pontos [-8]

2.º: Benfica, 72 pontos [-1]

3.º: Sp. Braga, 63 pontos [+1]

4.º: FC Porto, 62 pontos [=]

5.º: V. Guimarães, 48 pontos [-9]

6.º: Santa Clara, 47 pontos [subiu de divisão]

7.º: Famalicão, 43 pontos [+7]

8.º: Casa Pia, 41 pontos [+9]

9.º: Estoril, 39 pontos [+9]

10.º: Moreirense, 35 pontos [-8]

11.º: Rio Ave, 33 pontos [+2]

12.º: Arouca, 33 pontos [-11]

13.º: Nacional, 32 pontos [subiu de divisão]

14.º: Gil Vicente, 29 pontos [-2]

15.º: Estrela da Amadora, 26 pontos [-3]

16.º: AFS, 24 pontos [subiu de divisão]

17.º. Boavista, 21 pontos [-9]

18.º: Farense, 21 pontos [-10]