O FC Porto e o Sporting continuam a ser as equipas mais representadas no top dos jogadores mais valiosos a atuar na Liga portuguesa, de acordo com dados do site Transfermarkt.

Os azuis e brancos têm cinco representantes entre os dez atletas com maior valor de mercado, enquanto tem três, todos nos cinco primeiros lugares.

Otávio e Pedro Gonçalves dividem a liderança, estando avaliados em 30 milhões de euros.

O Benfica, que para o referido site especializado em transferências tem o plantel com maior valor de mercado, tem dois jogadores entre os dez mais: Enzo Fernández, que valerá hoje €20M, mais 5 milhões do que em maio, quando ainda atuava no River Plate, e Alejandro Grimaldo, que estagnou nos 20 milhões de euros quando há menos de três anos estava avaliado em 35 milhões de euros.

Entre os 20, destaque para o portista David Carmo, que segundo o Transfermarkt vale aquilo que o FC Porto pagou ao Sp. Braga por ele: 20 milhões de euros fixos, e para Gonçalo Ramos, que deu um salto considerável desde o final da época passada, quando estava avaliado em 14 milhões de euros. Destaque ainda para Marcus Edwards, avançado do Sporting que também se valorizou nas primeiras semanas da temporada.

Fora desta lista, mas igualmente em ascensão no que diz respeito ao valor de mercado de lhes é atribuído, estão Florentino e António Silva, que têm assumido preponderância no novo Benfica: quando os encarnados iniciaram a pré-época, António Silva «valia» 300 mil euros, estando agora avaliado em 4 milhões de euros. Já a cotação de Florentino Luís, que chegou a ser de 20 milhões em dezembro de 2019 quando o Benfica de Bruno Lage era campeão em título e liderava em Portugal, escalou em três meses dos 5 para os 8 milhões de euros.

