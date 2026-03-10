No ponto intermédio da segunda volta da Liga – oito jornadas disputadas, nove por jogar – Sporting e Benfica são as equipas que mais pontos acumularam (20), seguidas por Sp. Braga (19), FC Porto (17) e Famalicão (16).

O líder FC Porto encerrou a primeira volta com 49 pontos e regista 66, enquanto o Sporting evoluiu dos 42 para os 62. A fechar o pódio, o Benfica passou de 39 pontos para 59.

Nesta segunda volta, o FC Porto já encaixou dois empates (Sporting e Benfica) e uma derrota (Casa Pia). Por sua vez, Sporting e Benfica empataram em duas rondas – os leões com FC Porto e Sp. Braga, as águias com FC Porto e Tondela.

Quanto ao Sp. Braga – que evoluiu de 27 pontos para 46 – a aproximação ao pódio foi travada pela derrota com o Gil Vicente e pelo empate com o Sporting.

Consulte os pontos somados pelas 18 equipas da Liga nas oito jornadas da segunda volta.

Nesta análise importa incluir a campanha do Famalicão, uma vez que os comandados de Hugo Oliveira terminaram a primeira volta no 8.º lugar (23 pontos) e subiram até à 6.ª posição (39 pontos). Em suma, os famalicenses somaram 16 pontos, perdendo com Gil Vicente e Sporting, e empatando com o Rio Ave.

Em contraponto, no fundo da tabela, o Rio Ave (13.º) apenas somou quatro pontos na segunda volta. Numa fase negativa estão também Nacional (15.º) e Santa Clara (16.º), que acumularam cinco pontos em oito jornadas.

Saiba o que resta jogar aos três candidatos ao título.