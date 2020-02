Gelson Dala voltou a sair do banco para marcar, desta vez com os dois golos que deram a vitória ao Rio Ave em Tondela. É o terceiro golo do avançado angolano cedido pelo Sporting em janeiro em apenas 95 minutos em campo, todos como suplente. A consolidar estatuto como um dos jogadores mais eficazes a partir do banco, numa lista ainda liderada de longe por Anderson. O Famalicão é aliás o clube que mais rendimento prático tirou de jogadores lançados com o jogo a decorrer, aquele que teve mais golos de suplentes com influência direta no resultado no campeonato. O Benfica é segundo na lista e a seguir vem o Rio Ave.

O registo notável de Anderson no Famalicão foi construído na primeira metade da época, seis golos em jogos que não começou como titular, vários deles a garantirem pontos de forma direta: nas vitórias sobre Aves e Belenenses e no empate em Braga. Ao todo, com Toni Martinez também a contribuir para estes dados, o Famalicão já ganhou 11 pontos graças a golos marcados por jogadores que começaram como suplentes. Também é no total o clube com mais golos saídos do banco, nove.

Houve até agora 66 golos de suplentes, sendo que todas as equipas já tiveram jogadores saídos do banco a marcar. Umas mais que outras. A seguir ao Famalicão vem o V. Guimarães, com oito golos saídos do banco, dois deles a valerem diretamente pontos: o de João Pedro na vitória sobre o Santa Clara e antes disso Davidson no empate com o Gil Vicente. O Benfica é terceiro em absoluto, com sete golos saídos do banco, mas com rendimento direto mais significativo. Já ganhou nove pontos com esses golos: no bis de Rafa ao Sporting, no golo de Vinicius que garantiu a vitória sobre o V. Setúbal na 7ª jornada e ainda no de Chiquinho que valeu o triunfo sobre o Moreirense na 13ª ronda. Vinicius, que lidera a lista dos melhores marcadores da Liga, marcou três dos seus 15 golos saindo do banco.

O Gil Vicente é outra das equipas que mais tem beneficiado com golos de suplentes, seis no total. Eles valeram diretamente pontos nos dois empates com o Sp. Braga, o primeiro apontado por Sandro Lima, o outro no bis de Vítor Carvalho, na estreia.

O Rio Ave tem cinco golos apontados por suplentes, que já valeram diretamente sete pontos: além do bis de Gelson na ronda passada, já teve também Ronan a garantir a vitória sobre o Sporting à 4ª jornada e ainda um golo de Taremi a assegurar o empate frente ao Moreirense. Também o Sp. Braga tem cinco golos vindos do banco, tendo o de Trincão ao Sporting valido diretamente três pontos. Igualmente com cinco surge o Moreirense, um deles, apontado por Nenê frente ao Tondela, a valer diretamente um ponto.

O Paços Ferreira tem quatro golos apontados por suplentes, mas nenhum deles a valer diretamente pontos. Em contraste, tanto Santa Clara como Belenenses e V. Setúbal têm apenas um, mas nos três casos garantiram vitórias.

O Sporting tem apenas dois golos saídos do banco, mas ambos garantiram pontos: o de Luis Phellype valeu o triunfo sobre o Moreirense e o de Jovane Cabral o empate com o Rio Ave. O FC Porto tem três golos apontados por jogadores que saíram do banco: Fábio Silva ao Famalicão, Zé Luís ao Paços Ferreira e Luis Diaz à 16ª ronda a relançar o jogo com o Moreirense (2-4), ainda que nenhum deles a valer diretamente pontos.

São cinco os jogadores que já bisaram como suplentes. Além de Vítor Carvalho, Gelson Dala e Rafa, também Anderson Oliveira já o fez, no triunfo sore o Belenenses à 7ª jornada. Tal como Rodrigo Pinho, do Marítimo, no triunfo sobre o Moreirense (2-1) à 7ª jornada.

Jogadores com mais golos como suplentes na Liga:

Anderson (Famalicão), 6

Gelson Dala (Rio Ave), 3

Vinicius (Benfica), 3

Davidson (V. Guimarães), 3

Rodrigo Pinho (Marítimo), 3

Douglas Tanque (Paços Ferreira), 3