O Benfica informou que André Almeida foi operado ao joelho direito, nesta sexta-feira.

De acordo com os encarnados «a cirurgia decorreu sem intercorrências, no Hospital da Luz, tendo sido acompanhada pelo Departamento Médico do Benfica».

O Benfica acrescenta que André Almeida deve ter «alta hospitalar durante o dia de amanhã», ou seja, domingo.

Refira-se que o lateral-direito lesionou-se na partida com o Rio Ave, da quarta jornada da Liga 2020/21.