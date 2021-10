Cinco anos é muito tempo no mundo do futebol. Sobretudo, no futebol português. Aproveitando a pausa na Liga para os compromissos das seleções nacionais, o Maisfutebol entrou na máquina do tempo para recordar os jogadores que levaram o Benfica à conquista do tetracampeonato, inédito na história do clube, na temporada 2016/17.



Desse grupo orientado por Rui Vitória, atual treinador do Spartak de Moscovo, restam apenas três jogadores no plantel encarnado: André Almeida, Pizzi e Rafa.



Outros elementos como Luisão e Paulo Lopes continuam a trabalhar no clube, depois de terem pendurado as chuteiras e as luvas.



Veja na galeria em anexo onde estão atualmente os tetracampeões do Benfica em 2016/17.