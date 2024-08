Mais um fim-de-semana, mais uma jornada da II Liga. Já depois de o Felgueiras e o Feirense terem empatado a zero, a espetacularidade ficou guardada para a tarde deste sábado.

No segundo encontro do dia, o Torreense mostrou-se superior à Oliveirense, em Torres Vedras, com uma vitória por 3-0. Pozo marcou uma grande penalidade aos 45 minutos, Marvin Elimbi fez o segundo do jogo e o defesa da Oliveirense Namora teve azar em marcar na própria baliza já nos descontos da segunda parte.

O Torreense alcança assim o primeiro triunfo desta temporada, ao fim da terceira jornada. A Oliveirense está em 17.º lugar, ainda com zero pontos.

No terceiro e último jogo deste sábado, o Leixões recebeu o Paços de Ferreira num grande embate de equipas nortenhas. O jogo terminou empatado a três bolas, com grande espetáculo dado pelas duas equipas. Um homem destacou-se acima de todos - André André, reforço do Leixões para esta temporada.

Rui Fonte marcou o primeiro golo, logo aos oito minutos, de cabeça. Gonçalo Nogueira ampliou a vantagem cinco minutos depois, ao aproveitar uma bola perdida.

André André estreou-se a marcar de grande penalidade, ainda na primeira parte, batendo Marafona. Aos 39 minutos, bisou num remate oportuno, após cruzamento de Simãozinho. O Leixões viria a marcar de novo através de grande penalidade, por Mozino, na segunda metade, mas o Paços empatou através de um auto-golo de Stefanovic.

Moshood, do Leixões, ainda viu o cartão vermelho nos descontos. O Leixões soma cinco pontos em três jogos e continua sem conhecer o sabor da derrota. O Paços de Ferreira fica com quatro pontos.