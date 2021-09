O árbitro assistente André Campos, que esteve no sábado no Sporting-FC Porto, partilhou nas últimas horas um episódio que passou despercebido nos instantes que se seguiram ao golo do 1-0 apontado por Nuno Santos, no clássico disputado em Alvalade, no sábado, para a 5.ª jornada da I Liga.

O árbitro de 43 anos diz ter-se apercebido de uma «discussão acesa» de jogadores do FC Porto com alguém junto à linha de baliza e que, ao chegar ao local, percebeu que o avançado espanhol Toni Martínez estava indignado com um fotógrafo que captava imagens da queda do adepto do Sporting na bancada.

Perante isto, André Campos, apesar de considerar «arriscada» a partilha da história, mas ao mesmo tempo «de louvar», enalteceu a «enorme atitude» do jogador do FC Porto de forma pública.

«Talvez eu não me devesse meter nisto, mas como as atitudes boas são de louvar, vou aqui contar um ‘pormaior’ que ainda não vi retratado em lado nenhum (provavelmente porque ninguém reparou…). Passados um minuto ou dois, após o golo do Sporting, reparei que os jogadores do Porto (que já estavam a aquecer atrás de mim…) se pegaram numa discussão acesa com alguém, junto à linha de baliza. Julguei que tivesse acontecido o que é mais ‘normal’ nestes momentos: uma boca ‘foleira’ ou que alguém tivesse atirado alguma coisa. Assim que o jogo parou, dirigi-me para lá, na tentativa de os acalmar (o que até fez com que o reinício demorasse um pouco mais…) e percebi que eles estavam furiosos com um fotógrafo atrás dos painéis publicitários. Sem perceber bem o motivo, lá os consegui demover e foi nesse momento que o Toni Martínez (claramente o mais furioso e impetuoso…) me disse: “Caiu um adepto lá de cima e ele está a tirar fotografias ao rapaz!!!”. Foi nessa altura que olhei de soslaio para a bancada vazia e vi as equipas médicas a chegar (eu nem tinha dado por nada…). Um adepto que não é da equipa dele. Num estádio que não é da equipa dele. Num país que não é o dele. Que enorme atitude!», escreveu André Campos, através da rede social Facebook.