O guarda-redes do Paços de Ferreira, André Ferreira, mostrou-se «aliviado» por não ter Luis Díaz como adversário do lado do FC Porto, para o duelo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa elogiando o conjunto de Sérgio Conceição, que «vale mais pelo que faz como equipa», agora sem o colombiano que rumou ao Liverpool.

«O FC Porto é uma excelente equipa, muito ofensiva, que coloca muita gente próxima da área, e muito difícil de travar. Não há propriamente um jogador capaz de fazer a diferença como acontecia com o Luis Díaz, vale mais pelo que faz como equipa, mas tem lá muitos outros talentos e todos dão trabalho», disse André Ferreira, em declarações à Lusa.

Reforçando a ideia, o guardião português de 25 anos recordou o jogo da primeira volta, no Estádio do Dragão, como o «mais complicado» entre os jogos disputados com FC Porto, Sporting e Benfica: os castores perderam por 2-1, depois de até terem estado em vantagem.

«Se o critério for ações e mais bolas perto da área, o jogo no Dragão, com uma equipa que vem sendo trabalhada há vários anos, foi seguramente o mais difícil, embora tenhamos ficado perto de pontuar. Já com o Sporting, tenho de dizer que eles foram mais cínicos, marcando nas vezes em que chegaram perto da baliza», referiu, falando do «estudo dos adversários que jogam mais próximo da área».

«Aquilo que se procura conhecer são padrões de movimento. O Fábio Vieira, por exemplo, gosta muito de dar o último passe e o Taremi faz imensos movimentos de desmarcação curtos, características que nos permitem, depois, ajustar posicionamentos», analisou, confiante num eventual sucesso da equipa ante o atual líder do campeonato.

«Estamos numa fase positiva e confiantes. Podemos fazer um bom jogo, que poderá definir-se nos pormenores, esperando que estejamos todos num bom dia, para darmos continuidade a esta sequência positiva. Vimos de duas vitórias e queremos a terceira, para dar um salto classificativo, porque, quem está mais aflito, tem tendência para errar mais», concluiu.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 18 horas de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.