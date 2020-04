O Moreirense está de luto pelo falecimento do presidente do Conselho Fiscal, André Ferreira.



Segundo informam os cónegos no site oficial, o dirigente de 52 anos morreu devido a doença prolongada. O clube frisa ainda que «fica na memória o homem que honrou as cores do Moreirense Futebol Clube durante vários décadas da sua vida».



A nota de pesar do Moreirense:



O Moreirense Futebol Clube endereça as mais sentidas condolências à família André Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal do nosso clube, pelo seu falecimento devido a doença prolongada. Neste momento de profunda dor, fica para sempre na nossa memória o homem que honrou as cores do Moreirense Futebol Clube durante vários décadas da sua vida.