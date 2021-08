*por Rui Almeida Santos

Figura: Franco

Não terá sido à toa que lhe deram a camisola 10. Médio ofensivo com capacidade técnica acima da média, foi ainda capaz de dar velocidade ao jogo, fosse pelas arrancadas vindo de uma ala ou pela forma simples e objetiva como pensou o jogo ofensivo estorilista. Para além de tudo isto, também marcou, de cabeça, com alguma felicidade à mistura. Um craque em potência para apreciar ao longo do campeonato.

Momento: golo a abrir (4m)

Num jogo entre duas equipas que se conhecem bem, marcar cedo traduz-se numa vantagem importante, que o Estoril soube capitalizar na perfeição. O golo de Franco ajudou a validar a ideia de jogo dos visitantes e intranquilizou o Arouca, que demorou a equilibrar o encontro.

Outros destaques

Joãozinho

Esteve nos dois golos do Estoril, um feito sempre digno de registo, sobretudo num defesa. Defensivamente, manteve-se sóbrio, mesmo nos momentos de maior aperto, contribuindo para uma exibição segura do setor mais recuado dos estorilistas.

Vital

Que estreia na Liga! Aos 20 anos, jogou ao lado de Lucas Áfrico e esteve impecável. Seguro na fase de construção e praticamente intransponível no momento defensivo, deixou água na boca para o futuro. Com o regresso de Crespo e a contratação de Ferraresi, Bruno Pinheiro ganhou uma boa dor de cabeça.

Francisco Geraldes

A bola, nos seus pés, sorri. O médio foi lançado para a última meia hora do encontro, tempo mais do que suficiente para deixar a sua marca. Pautou o jogo do Estoril, deu-lhe outro dinamismo e foi importante na gestão da reta final da partida. Foi dos últimos reforços do Estoril, mas não deverá demorar a assumir outro protagonismo na equipa.

Meshino

A entrada do japonês deu maior amplitude e velocidade ao ataque do Estoril, numa fase em que a equipa de Bruno Pinheiro procurava aproveitar os espaços nas costas da defesa contrária. O belo golo que apontou no último lance do encontro justifica em pleno a aposta do técnico.

Bukia

Foi o principal agitador do jogo ofensivo do Arouca. Do seu pé esquerdo saíram grande parte dos lances mais prometedores da equipa da casa, sobretudo na primeira parte. Canhoto, partiu muitas vezes da faixa direita, tendo também baixado no terreno para encontrar espaços para explorar.