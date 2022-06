Benfica, Vitória de Setúbal e Sp. Braga. André Horta já partilhou três clubes com o irmão mais velho, Ricardo. Um dos grandes objetivos do médio, aliás, é manter essa estreia ligação nos relvados.

«Essa história dos sonhos...a verdade é que já os cumpri todos, acho que é a primeira vez que estou a dizer isto publicamente. Mas tenho muitos objetivos. Ganhar uma Champions considero como um objetivo, não é um sonho. Sonho já está, cumpri-os muito cedo, se calhar mais cedo até do que gostaria, porque ia-me dar outra alma para correr atrás deles», começou por dizer André Horta, no podcast 'Segundo Poste'.



Numa altura em que a continuidade de Ricardo Horta no Sp. Braga está em risco, face ao assédio do Benfica, foi curiosa a declaração de André, que elogiou por várias vezes o irmão ao longo da conversa. «Um dos objetivos se calhar é ganhar uma Champions, é o máximo, e continuar a jogar com o meu irmão! Ricardo, estás a ouvir-me?»



«Na Seleção? Já jogámos juntos, na seleção sub-21», atirou o jogador de 25 anos, entre gargalhadas.