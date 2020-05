O FC Porto garantiu a contratação de André Miranda, jovem de 12 anos que jogou durante cinco temporadas no Benfica. O jovem vai integrar a equipa de iniciados portista e viver na Casa do Dragão durante a próxima época, tendo estado esta quarta-feira no Dragão para assinar a ficha de inscrição na Federação que o vincula ao FC Porto na próxima temporada.

André Miranda, refira-se, é natural do Pinhal Novo, onde viveu toda a vida. Começou a jogar no V. Setúbal, deu nas vistas e foi requisitado pelo Benfica quando tinha apenas sete anos. Jogou cinco temporadas no Seixal, sem nunca ter de deixar a casa dos pais, pelo que a viagem agora para a Cidade Invicta significa a primeira mudança na vida do jovem.

Resta dizer que André Miranda, que completa 13 anos em setembro, foi dispensado pelo Benfica no final da época passada, tendo regressado ao V. Setúbal, onde foi o melhor marcador da equipa que liderava a respetiva série quando os campeonatos foram dados por terminados. Os muitos golos apontados na equipa de infantis chamou, então, a atenção do FC Porto.