O avançado do Arouca, André Silva, autor dos dois golos da vitória frente ao Gil Vicente, assumiu que já tinha debaixo de olho o adiantamento do guarda-redes Ziga Frelih para tentar um golo como o que conseguiu este sábado, antes do meio-campo.

O herói da equipa comandada por Armando Evangelista na vitória por 2-1, na 28.ª jornada da I Liga, falou mesmo num golo que Pelé não fez, utilizando uma expressão várias vezes falada no Brasil, para descrever golos que nem o «Rei» fez.

«Falando do segundo golo, é um hábito que eu tenho às vezes, olhar para ao guarda-redes. Já na primeira parte eu tinha visto, mas não arrisquei e, na segunda parte, mal recebi a bola, pude ser feliz ali», referiu, em declarações à SportTV, antes de ser questionado sobre se é o golo mais bonito da carreira.

«Acredito que sim, acredito que sim. É um golo que Pelé não fez, como costumamos dizer, estou muito feliz, mas quero dedicar ao grupo de trabalho, equipa técnica e jogadores», apontou.