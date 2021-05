Com o presidente António Silva Campos ausente por estar infetado com covid-19, foi o diretor desportivo André Vilas Boas quem surgiu na sala de imprensa do estádio dos Arcos, para falar aos jornalistas, após a descida do clube à II Liga:



«Foi uma época frustrante. Não prevíamos isto. Correu mal em todos os sentidos. Olhando para trás, é possível apontar vários erros cometidos por muita gente. Errei eu, errou a direção, erraram os jogadores e os treinadores. Todos somos culpados.



Fizemos uma época fantástica no ano passado. Fizemos uma boa Liga Europa e deixámo-nos levar pela ilusão. Achávamos sempre que iríamos ganhar no próximo jogo e depois no próximo. Fomos cometendo esse erro sistematicamente. Não estava nos nossos planos descer de divisão, era impensável.



Os adeptos têm todos os motivos para estarem descontentes. Não fomos a imagem deles. O povo de Vila do Conde é um povo lutador e nós não fomos lutadores na maioria dos jogos. Eu sou daqui e sei o que é que os adeptos gostam. A equipa pode perder, mas se eles sentirem que a equipa deu tudo, aplaudem. Houve muitos jogos em que não deixámos a pele em campo. Não estivemos bem.



Saída do Miguel Cardoso? O primeiro jogo em Arouca correu mal. Foi uma vergonha! A direção decidiu que deveria ser o Gama a liderar a equipa neste jogo. O Rio Ave é um clube de I Liga, não há dúvidas. Somos um clube cumpridor e que representava Vila do Conde. Faremos de tudo para voltarmos à Liga. Em nome de todos, peço desculpa aos adeptos pela vergonha de época que fizemos.»