Andrew, do Gil Vicente, foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o guarda-redes do mês da Liga.

O guardião de 24 anos recolheu 19,83 por cento dos votos dos treinadores. No pódio, ficaram ainda Hornicek, do Sporting de Braga, que somou 13,22 por cento dos votos, enquanto Diogo Costa, do FC Porto, teve 11,57.

Durante o mês de novembro, Andrew foi titular nos jogos diante Santa Clara, AVS e Tondela, tendo sofrido dois golos.

Na II Liga, Samu foi o distinguido como o melhor guarda-redes do mês passado. O jogador do Marítimo recebeu o prémio pela terceira vez seguida, ao superar Gril (Académico de Viseu) e João Costa (FC Porto B).

