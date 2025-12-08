Andrew, do Gil Vicente, foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o guarda-redes do mês da Liga.

O guardião de 24 anos recolheu 19,83 por cento dos votos dos treinadores. No pódio, ficaram ainda Hornicek, do Sporting de Braga, que somou 13,22 por cento dos votos, enquanto Diogo Costa, do FC Porto, teve 11,57.

Durante o mês de novembro, Andrew foi titular nos jogos diante Santa Clara, AVS e Tondela, tendo sofrido dois golos.

Andre𝗪𝗪 👌



Segundo mês consecutivo a ser considerado pelos treinadores o 𝗔𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 da #LigaPortugalBetclic 🏆👏 Mais que merecido?#GVFC pic.twitter.com/ExKw5aHYjZ — Liga Portugal (@ligaportugal) December 8, 2025

Na II Liga, Samu foi o distinguido como o melhor guarda-redes do mês passado. O jogador do Marítimo recebeu o prémio pela terceira vez seguida, ao superar Gril (Académico de Viseu) e João Costa (FC Porto B).