FIGURA

Angel Gomes: foi o homem que mais agitou o jogo em Moreira de Cónegos. Autor de um golo espetacular, com um remate do meio-campo, foi uma seta no terço ofensivo axadrezado e ainda teve mais dois remates – um antes, outro depois do seu golo – que podiam ter dado golo. Depois das três assistências na Madeira, ante o Nacional, mais uma exibição a provar que está e vai ser uma das figuras deste Boavista.

MOMENTO: Angel Gomes marca do meio-campo (9m)

Promete ficar como um dos melhores golos da edição 2020/2021 da I Liga portuguesa. Aos nove minutos, após uma disputa de bola ganha por Javi García e Angel Gomes a Filipe Soares, o ex-Manchester United não foi de modas: viu Mateus Pasinato adiantado e, do meio-campo, com classe e calma, fez um ‘chapéu’ perfeito ao brasileiro.

Moreirense-Boavista: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES

Fábio Abreu: apesar de ter tido dificuldades para receber jogo entre os centrais do Boavista, Rami e Chidozie, dispôs da primeira grande ocasião de golo do Moreirense. Na segunda parte, assinou de penálti, com pontaria, o 1-1 no marcador, para o seu segundo golo na I Liga, que garantiu um ponto. Saiu lesionado na compensação, agarrado ao braço esquerdo. Resta perceber se foi o último jogo pela equipa, uma vez que foi cobiçado no mercado de transferências que encerra terça-feira.

Pasinato: foi um dos homens mais intimamente ligados ao resultado, porque evitou que o Boavista dobrasse a vantagem na primeira parte por Benguché e porque, já com o 1-1, negou o golo da vitória da pantera a Nathan. Dois momentos decisivos para o desfecho, espetaculares em campo, numa exibição responsável, que só pecou pelo adiantamento que permitiu o golaço de Angel.

Ricardo Mangas: travou um duelo interessante com Pires pelo seu corredor, na missão defensiva. Não foi perfeito, mas foi trabalhador e sacrificou-se pela equipa. Nunca se inibiu de apoiar o ataque pela esquerda e jogou os 90 minutos com boa intensidade, provando o potencial e a regularidade que pode ter e que já tinha demonstrado na época anterior, na Vila das Aves.

Pires: na primeira titularidade pelo Moreirense, foi atrevido pela ala direita do ataque dos cónegos e esteve em parte significativa das ações ofensivas mais perigosas. Ficou até perto de marcar, num remate cruzado, já perto do intervalo.