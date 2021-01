FIGURA: Angel Gomes

Símbolo da criação do golo. Do desequilíbrio no marcador. Jogou e fez jogar a equipa, naturalmente no capítulo ofensivo, tendo intervenção decisiva no lance que encaminha o triunfo axadrezado, com o remate colocado ao poste que permite a recarga certeira de Paulinho. Num jogo de alta tensão pela procura de pontos e fuga ao último lugar, conseguiu espalhar muito do seu talento no sempre bem tratado relvado de Portimão. O ex-Manchester United podia mesmo, mais cedo, a abrir a segunda parte, ter feito o 1-2 no marcador, mas viu Ricardo Ferreira fazer a intervenção da noite. Esteve, igualmente, na jogada do 1-1, ao assistir Nuno Santos para o remate que originou a recarga de Elis.

MOMENTO: Paulinho teve de esperar para festejar um golo (mais do que) válido

Minuto 64 de reviravolta e decisão final para a primeira vitória de Jesualdo Ferreira no comando técnico do Boavista, também a primeira fora de casa da pantera na I Liga de 2020/2021. Após um remate de Angel Gomes ao poste, Paulinho marcou na recarga, com Ricardo Ferreira fora do alcance da defesa. O árbitro Vítor Ferreira mandou esperar após indicação de fora-de-jogo do auxiliar, mas o lance era mais do que válido. Maurício colocou Paulinho em jogo por 131 centímetros. Por isso, pouco depois, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, confirmando o segundo golo do Boavista.

Portimonense-Boavista: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Alberth Elis: golos do hondurenho são sinónimo de pontos para o Bessa. Depois de ter marcado na vitória por 3-0 ao Benfica e de ter assinado o tento do empate em Paços de Ferreira, o seu terceiro golo pelo xadrez iniciou a reviravolta.

Paulinho: jogo de raça e vontade, numa noite particularmente especial. O brasileiro fez o golo que valeu a vitória e marcou o seu primeiro golo pelo Boavista, em duas épocas, ao 42.º jogo. Marcou aos 64 minutos e saiu aos 69, após uma exibição cabal.

Ewerton: deu vantagem ao Portimonense com um golo de belo efeito, num remate de primeira, na área. Correu e fez correr a equipa de área a área, na busca de um resultado positivo.

Fabrício: um bom lance individual resultou no cruzamento para a assistência no golo de Ewerton, que deu vantagem aos algarvios.

Nuno Santos: importante na luta dada a meio campo. Novidade no onze inicial, após não ter sido titular frente ao Sporting, fez o remate que deu origem ao primeiro golo do Boavista e teve também um corte crucial em cima da linha, a negar um golo em «chapéu» a Bruno Moreira.